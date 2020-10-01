Hisarcık MEM'de çalışacak 20 temizlik elemanı belirlendi
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Hisarcık MEM'de çalışacak 20 temizlik elemanı belirlendi

01.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:36
Hisarcık MEM'de çalışacak 20 temizlik elemanı belirlendi

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 20 geçici işçi komisyon tarafından belirlendi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 20 geçici işçi komisyon tarafından belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda "Toplum Yararına Çalışma Programı" kapsamında 8 ay 27 süreyle temizlik elemanı olarak çalışmak amacıyla şartları uygun olan 111 kişi müracaat etti.

İlçede kurulan komisyon tarafından seçilen 20 kişilik liste Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderildi. Ayrıca ilçedeki okullarda ilde belirlenen 4 yeni güvenlik görevlisi de göreve başlayacak.

Çalışmaya hak kazanan adaylar 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren 8 ay 27 gün süreyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 13:35:54. #1.14#
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