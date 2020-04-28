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Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile el sıkıştı.

Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
28.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:09

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. Hırvat teknik direktör ise sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulurken, teklifi kabul edebileceğini iletti.

DINAMO ZAGREB'i ÇALIŞTIRIYORDU

Nenad Bjelica, son olarak Hırvatistan'da Dinamo Zagreb takımını çalıştırıyordu. Bjelica, özellikle Avrupa arenasında gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

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