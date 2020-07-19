Hırvat pivot Ante Tomic, Joventut Badalona'da İspanya'nın Joventut Badalona Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Tomic'i kadrosuna kattı.

İspanya'nın Joventut Badalona Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Tomic'i kadrosuna kattı.

Joventut Badalona Kulübü, Barcelona'dan ayrılan 33 yaşındaki Tomic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Zagreb ekibinde başlayan Tomic, 2010-2012 yıllarında İspanya'da Real Madrid forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, 8 yıl görev yaptığı takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.

Kaynak: AA