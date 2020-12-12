Hırsızlık olaylarına alarmlı silindirli önlem
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Hırsızlık olaylarına alarmlı silindirli önlem

12.12.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:14
Hırsızlık olaylarına alarmlı silindirli önlem

Türk mühendisler tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor.

Türk mühendisler tarafından geliştiren Alarmlı Silindir, zorlandığında tuzak kısmından kırılarak alarm devresini aktif hale getiriyor. Alarmlı Silindir, iki aşamalı tuzaklı silindir teknoloji sayesinde tuzak bölümü kırılarak silindire ulaşımı engellediği gibi, 100 desibellik alarmıyla çevreyi uyararak, hırsızı eve giremeden kapıda durduruyor.

Kale Kilit'in geliştirdiği Alarmlı Silindir; hırsızı eve girmeden kapıda durduruyor. Yüzde 100 yerli bilgi, teknoloji ve teknik malzeme kullanılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen Alarmlı Silindir'in, kötü niyetli kişiler tarafından zorlandığında, dışta kalan silindirin tuzak kısmından kırılması ve 100 desibel seviyesinde alarmı çalmaya başlıyor. Bu sayede de hırsızın yaşam alanlarına girmesi engelleniyor.

Alarm sisteminden bağımsız çalışıyor

Ayrıca zorlama sonucu silindirin sadece dışarıdaki kısmı kırıldığından, kilit kullanılabilir halde oluyor ve değiştirilene kadar eve anahtar ile girilmesine imkan tanıyor. Alarmlı Silindir'in içerisinde alarmın çalmasını sağlayan biri yedek, iki pil bulunuyor ve pil bittiğinde yenisiyle değiştirilerek ürün kullanılmaya devam ediliyor. Başka herhangi bir alarm sistemine ihtiyaç duymadan çalışan Alarmlı Silindir, bu sayede tüm mekanlarda kullanılabiliyor. Türkiye'de standart silindir kullanılan her kapı ve kilit ile uyumlu olan ürün, anahtarcıdan ya da yapı marketlerden alınarak, kolayca monte edilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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