Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü
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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ün altına düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ün altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 38 bin 164 yeni vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 499 kişi öldü, 38 bin 660 hasta iyileşti. Tedavisi süren hasta sayısı ise 421 bin 665 olarak kayıtlara geçti. Hindistan'da ikinci dalga salgının üssü haline gelen başkent Yeni Delhi'de son 24 saatte 51 yeni vaka kaydedilirken Kovid-19'dan hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. Öte yandan tedavisi süren hasta sayısındaki düşüş de devam ediyor.

Toplam 30 milyon 308 bin 456 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 oldu. Ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 31 milyon 144 bin 229'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 414 bin 108'e çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Uygulanan aşı dozu 406 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 406 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü - Haberler
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