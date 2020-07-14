Hikmet Karaman: "Penaltı golüne boyun eğdik" - Hikmet Karaman: "Penaltı golüne boyun eğdik" Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında net gol pozisyonlarına giren takımın kendilerinin olduğunu söyleyerek "Penaltı golüne boyun eğdik" dedi.

- Hikmet Karaman: "Penaltı golüne boyun eğdik"

MALATYA - Yeni Malatayaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş karşısında net gol pozisyonlarına giren takımın kendilerinin olduğunu söyleyerek "Penaltı golüne boyun eğdik" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmada penaltı golüyle mağlup oldukları için son derece üzgün olduklarını ifade ederek, "Çünkü pozisyon yok. İlk 45 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz gol pozisyonuna giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsunuz savunan Beşiktaş ama biz gol yollarında istediğimiz o altın vuruşu yapamadık" dedi.

Önlerinde artık sadece final niteliğinde 2 maçın kaldığını belirten Karaman, "Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçlarla ilgili de uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştı. Pozisyonda bulduk, penaltı golüne boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA