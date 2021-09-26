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Hikmet Karaman: "Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık"

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Haberler | Spor

- Hikmet Karaman: "Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son oynadıkları zorlu karşılaşmalardan aldıkları puanlarla iyi bir istatistik yakaladıklarını ifade ederek, "Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık" dedi.

KARAMAN (İHA) - - Hikmet Karaman : "Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık"

GİRESUN - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son oynadıkları zorlu karşılaşmalardan aldıkları puanlarla iyi bir istatistik yakaladıklarını ifade ederek, "Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık" dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan Kayserispor, 1-1'lik skor ile ayrıldığı karşılaşmadan aldığı 1 puan ile puanını 11'e çıkardı. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Karaman yaptığı değerlendirmede, "Rakibimizin ligdeki sıralaması ve bizimde farklı bir skorla galip geldiğimiz maçtan sonra buradaki karşılaşma stratejik anlamda ve zihinsel anlamda zor bir karşılaşma. Çünkü Giresunspor'un bundan önceki oynadığı maçlarda da zaman zaman oynadığı ve vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alamamış. Bütün bunları düşündüğümüz için zor bir karşılaşma olacağını, hakeminde yönetim özelliklerini bildiğimiz için dikkatli olmamız gereken bir müsabaka. Evet golü bulduk. Ama golden sonra hakeme karşı yapmış olduğumuz 2 pozisyondaki itiraz ve 2-3 dakika sonra taçtan golü yemiş olduk. Bu konuda skoru orada koruyabilsek ilerleyen dakikalarda daha farklı şeyler olacaktı. Giresunspor'un golü atması onların hem motivasyonunu yükseltti hem de daha tempolu oynamaya yönlendirdi. İkinci yarı karşılıklı ataklar var. İki takımın da pozisyonları var. Biz Uğur hamlesiyle rakibimizin ikinci yarı başladığı iyi oyunu kestik. Özellikle Fernandes'in kullandığı iki yan top var. Biri Yasir'in pozisyonu diğeri Dimitri'nin. Çok net kafa pozisyonlarıydı. Bu gibi maçlarda bu tür pozisyonları değerlendirmek gerekiyor. Rakibimizin de var birkaç pozisyonu. Dolayısıyla zor bir maçtı. Hatayspor deplasmanı, içerde oynadığımız Galatasaray ve Giresunspor deplasmanı. Yani 2'si deplasman 3 maçtan 4 puan alarak çıktık. Bizimle birlikte oynamış olduğumuz 5 maçta 11 puan alan bir takım var. Bu istatistiği devam ettirdiğimizde iyi şeyler görebiliriz. Ama oynadığımız bu tür maçlardan da ders almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman: Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık

Hikmet Karaman: Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık

Hikmet Karaman: Oynadığımız 3 zorlu maçtan 4 puan aldık

Hikmet Karaman:
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Spor Haberleri
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