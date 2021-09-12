Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi - Haberler Spor
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Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi

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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın başına kimin getirilmesi gerektiği sorusuna da cevap veren Karaman, "4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı Dünya Kupası'na götürmesi gerekiyor" dedi.

Göreve geldikten sonra 3 maçta 7 puan toplayan ve Kayserispor'u çıkışa geçiren Hikmet Karaman, kazanılan Kasımpaşa maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli hoca, A Milli Takım'ın yeni hocası için de ilginç bir öneride bulundu.

Milli takım teknik direktörlüğüne kimin getirilmesi gerektiği sorusu üzerine Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"4-5 AKİL ADAM GELSİN"

"5-6 kişinin bunlar içinde yabancı dil bilen, Avrupa'yı çok iyi bilen, oyuncu iletişiminde taktik konusunda uzman, bir adam bu işe sahip olmayabilir. 4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı Dünya Kupası'na götürmesi gerekiyor. Bakın bir adam, iki adam demiyorum 4-5 akil adam gelsin. Gurbetçilerin performansını iyi bilen, yabancı dili olan, ülkedeki futbolu bilen, taktik konusunda uzman insanlar bir araya gelip Milli Takım'ı Dünya Kupası'na götürebilir. Benim düşüncem bu."

Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi
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