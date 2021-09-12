Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi

Göreve geldikten sonra 3 maçta 7 puan toplayan ve Kayserispor'u çıkışa geçiren Hikmet Karaman, kazanılan Kasımpaşa maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli hoca, A Milli Takım'ın yeni hocası için de ilginç bir öneride bulundu.

Milli takım teknik direktörlüğüne kimin getirilmesi gerektiği sorusu üzerine Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"4-5 AKİL ADAM GELSİN"

"5-6 kişinin bunlar içinde yabancı dil bilen, Avrupa'yı çok iyi bilen, oyuncu iletişiminde taktik konusunda uzman, bir adam bu işe sahip olmayabilir. 4-5 üst düzey teknik adamın bir araya gelip, 4 maçta bu takımı Dünya Kupası'na götürmesi gerekiyor. Bakın bir adam, iki adam demiyorum 4-5 akil adam gelsin. Gurbetçilerin performansını iyi bilen, yabancı dili olan, ülkedeki futbolu bilen, taktik konusunda uzman insanlar bir araya gelip Milli Takım'ı Dünya Kupası'na götürebilir. Benim düşüncem bu."

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