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Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında takımın başında yerini alamayan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında takımın başında yerini alamayan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi.

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart neticesinde PFDK'dan 1 maç ceza alan Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın cezası sona erdi. Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan maçı tribünden izleyen ve yedek kulübesi ile soyunma odasına giremeyen Hikmet Karaman'ın 1 maçlık cezası sona erdi. Hikmet Karaman, bu hafta İstanbul'da oynanacak Karagümrük maçında takımın başında yer alabilecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Konyaspor maçında görev yapamayan Gustavo Campanharo'nun da cezası sona erdi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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