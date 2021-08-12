Hikmet Çiftçi, Kaiserslautern'de kalmaya karar verdi
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Hikmet Çiftçi, Kaiserslautern'de kalmaya karar verdi

Hikmet Çiftçi, Kaiserslautern'de kalmaya karar verdi
Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör - Haberler | Spor

Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de forma giyen Türk futbolcu Hikmet Çiftçi'yi Türkiye ve Almanya Bundesliga 2'den birçok kulüp kadrosuna katmak istese de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüpte kalmaya karar verdi.

Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern'de forma giyen Türk futbolcu Hikmet Çiftçi'yi Türkiye ve Almanya Bundesliga 2'den birçok kulüp kadrosuna katmak istese de 23 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüpte kalmaya karar verdi. 

Almanya doğumlu Türk asıllı Hikmet Çiftçi, Türkiye ve Almanya'da birçok kulübün transfer listesinde. Forvet arkası, ön libero ve 8 numarada oynayabilen ve Almanya 3'üncü Lig ekibi Kaiserslautern ile sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek olan Hikmet Çiftçi'yi özellikle TFF 1'inci Lig kulüpleri yakından takip ediyor. Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Kaiserslautern ise oyuncunun transferine sıcak bakmıyor. Çiftçi'yi bonservissiz kaybetmek istemeyen kulübün, sezon içerisinde Çiftçi ile sözleşme yenileme için masaya oturması bekleniyor. Bu sezonki şampiyonluk için takıma katkı sağlamak istediğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, teknik ekiple de görüşerek takım için her zaman hazır olduğunu söyledi.U17 Milli Takımı'na kadar Almanya'da görev yapan Çiftçi, U19'dan sonra Türk Milli Takımı'nı tercih etti. Futbola Köln altyapısında başlayan 23 yaşındaki futbolcu, orta sahada gösterdiği performansla Almanya alt yaş milli takımlarında boy gösterdi. Bundesliga 2'de Erzgebirge Aue forması giyen Çiftçi, istediği fırsatı yakalamayınca 3'üncü Lig ekiplerinden Kaiserslautern'e gitti. Kaiserslautern'de 40 maça çıkan genç futbolcu; 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi.


- Almanya
Hikmet Çiftçi, Kaiserslautern'de kalmaya karar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İskender Güngör

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