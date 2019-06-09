Hidayet Türkoğlu'nun firari iş adamı Galip Öztürk ile görüntülenmesi sosyal medyada gündem oldu!

'Öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'yla görüntülendi. Fotoğrafları AK Parti'li Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabından paylaştı.

YURTDIŞINA KAÇMIŞTI

Hakkında 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası verilen Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk yurtdışına kaçmıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Metro Holding'in patronu Öztürk'e, 'öldürmeye azmettirme' suçundan verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti. Öztürk, Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve AK Parti Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ile görüntülendi.

"CİNAYET AZMETTİRİCİSİ OLMAKTAN HÜKÜMLÜ"

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkoğlu'nun Öztürk'le bir araya gelmesini eleştirirken, "Hidayet Türkoğlu, ABD'ye gidip Enes Kanter veya Hakan Şükür ile görüşse ne tepki verilecekti? Bir daha Türkiye'ye dönebilir miydi?" dedi. Sözlerine devam eden Saymaz, ""Galip Öztürk, şu anda Gürcistan'da. Türkiye Cumhuriyeti, Öztürk'ün iadesini isterken, Cumhurbaşkanının danışmanı ne hakla Öztürk ile görüşüyor? Hidayet Türkoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bir kanun kaçağının ayakları altına sermeye ne hakkı var? Hidayet Türkoğlu, ABD'ye gidip Enes Kanter veya Hakan Şükür ile görüşse ne tepki verilecekti? Bir daha Türkiye'ye dönebilir miydi? Galip Öztürk, cinayet azmettiricisi olmaktan hükümlü ve aranıyor. Az bir suç mudur? Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı, Gürcistan'dan daha mı düşüktür?" ifadelerini kullandı.