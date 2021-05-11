Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
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Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik

Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tebrik
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Öznur Kablo için tebrik mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'yu tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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Son Dakika: Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Öznur Kablo, şampiyonu oldu.
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