Hidayet Türkoğlu, basketbolun 129. doğum gününü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 1891 yılında Kanadalı James Naismith tarafından icat edilen basketbolun 129. doğum gününü kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Türkoğlu'nun, bu özel gün dolayısıyla 28 Aralık Pazartesi gününe kadar "#AsırlıkHediye" etiketine tweet atan ilk 29 kişiye imzalı milli takım forması ve 100 kişiye de Türkiye Basketbol Tarihi kitabını hediye edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan