Hiçyılmaz, İşsizlik Rakamlarını Değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2017 Aralık ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hiçyılmaz, işsizlik oranının 2,3 puanlık düşüşle yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısının 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azaldığını ifade etti.

Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak, ülkemizin gelişmesi, büyüme hızının 2018 yılında daha yukarılara taşınması için çaba göstermekteyiz. Devletimizin özel sektör için sağladığı teşvik ve desteklerle yeni yatırımların oluşturulması çabaları aralıksız devam etmektedir. Bu ortamda insanımızın iş ve AŞ sahibi olabilmesi için elimizden gelenden fazlasını yaparak, işsizlik oranını aşağıya çekmek zorundayız."