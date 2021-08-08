Messi'yi hiç böyle görmediniz! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
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Messi'yi hiç böyle görmediniz! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Lionel Messi, yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona'ya veda etti. Arjantinli star, konuşma yapmakta çok zorlandı. Messi, "Hiç elveda demeyeceğim. Bunu düşünmedim, hiç böyle hayal etmedim. Ayrılmaya hiç hazır değilim. Benim bütün hayatım burası, bütün evim burası. Üç çocuğum Katalan sayılır. Buraya geri döneceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Messi, Barcelona'ya veda etmeye dayanamadı. Star futbolcu konuşmasını yaparken sık sık ağlayıp duraksadı. Messi, kendisini toplayabildiği anlarda ise çok duygusal konuştu.

Hıçkıra hıçkıra ağladı! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmasını çok zor yaptı

İşte Messi'nin veda sözleri:

"13 YAŞINDA GELDİM"

"13 yaşında çok genç biri olarak buraya geldim ve 21 yıl sonra karım ve üç Katalan-Arjantinli çocuğumla ayrıldım. Birkaç yıl sonra buraya geri döneceğimizden şüphem yok. Burası bizim evimiz

"HOŞÇA KAL DEMEYİ HAYAL ETMEDİM"

Hoşça kal demedim çünkü bunu hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim.

"KÖTÜ HATIRALARIM DA VAR"

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

"UMARIM BİR GÜN DÖNERİM"

Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim

"AYRILMAK İSTEMİŞTİM"

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk."

Messi'yi hiç böyle görmediniz! 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (2)
EREN İSMAİL: Boş muhabbet. Madem çok agliycak neden 30_40 milyon ister paraya ihtiyacimi var. Oynasın 1.5_2 milyona barcada. PSG de yıllık 40_50 milyondan bahsediliyor. Demek para daha önemli ozaman boş boş aglamiycak
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NAZIM : Timsah gozyaslarini bırak yemiyor kimse o zaman yapilan teklifi kabul etseydin. Daha cok para verene gidince aglamiyorsunuz. Ordada sevinc goz yaslari dokersin olur biter.
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