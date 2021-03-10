HGS ve OGS geçiş ihlalleri artık e-Devlet üzerinden görülebilecek

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E-devlet'te uygulamaya alınan yeni hizmet araç sahiplerini çok sevindirecek. Bundan böyle HGS ve OGS geçiş ihlallerine ilişkin cezalar e-Devlet üzerinden görülebilecek. İhlal yapan sürücüler 15 gün içinde iki kez bilgilendirilecek. Böylece katlanarak artan cezaların önüne geçilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürücüler için farkındalık yaratan e-Devlet'te Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) Borç ve Bilgilendirme Hizmeti uygulamasını hayata geçirdi.

ARTIK E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların HGS ve OGS bakiyesi yeterli olmadığı zamanlarda yaptıkları ihlalli geçişlerle ilgili araç sahiplerini koruma amaçlı bir bilgilendirme hizmeti başlatıldı. Bu hizmetten önce ceza aldıklarının farkında olmayan vatandaşlar, artık e-Devlet'te hayata geçirilen yeni uygulamayla "Araçlarım" bölümüne girerek HGS ve OGS Borç ve Bilgilendirme hizmeti alabilecek.

KATLANARAK UYGULANAN CEZALARIN ÖNÜNE GEÇECEK

Böylece 15 günlük yasal süreç sonunda ödenmeyen geçiş ücretlerine katlanarak uygulanacak idari para cezalarının da önüne geçilecek.

VATANDAŞLARIN E-DEVLET BİLGİLERİNİN GÜNCEL OLMASI GEREKİYOR

Açıklamada verilen bilgilere göre, ihlalli geçişler en sık Osman Gazi ve Yavuz Sultan köprüleri; İzmir, Ankara-Niğde otoyolları, Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modellerinde yaşandı. Söz konusu geçişlerin ardından vatandaşlara 15 gün içerisinde 2 kez mail ve SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşların mail ve SMS hizmetlerden faydalanabilmesi için e-Devlet bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Öte yandan Bakanlık, araçlarda bulunan HGS geçiş etiketlerinin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini ve vatandaşların genellikle bunun farkına varmadan ihlalli geçiş yaptıklarını belirterek, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında bu etiketlerin kontrol edileceğini ve vatandaşların bu konuda bilgilendirileceklerini bildirdi.