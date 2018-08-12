Heyelanda Ölen Vatandaşın Ailesine Taziye Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kıçdaroğlu, Ordu'nun İkizce ilçesinde heyelan sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ordu'daki sel ve heyelan olaylarını incelemek için kente gelen Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı İkizce ilçesi oldu. 9 Ağustos tarihinde heyelan sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Bayram Sekmen'in evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı diledi. Bayram Sekmen'in eşi Duran Sekmen'den olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgiler alan Kılıçdaroğlu, ardından da vefat eden kişi için okunan duaya 'Amin' dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Ünye ilçesine hareket etti.

(Selim Kuşcu/İHA)