Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
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Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in, Sörloth için Leipzig'le prensipte anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Norveçli futbolcu için İstanbul'da lüks bir otelde ön rezervasyon talep edildiği aktarıldı. Otelden, "Tekne-yat, atıcılık gibi bazı fuarlardan dolayı çok yoğunluk var. Geleceğiniz tarih kesinleştiğinde yardımcı oluruz. Sadece biz değil, 3-4 büyük otelde de aynı yoğunluk var" yanıtı verildi.

Fenerbahçeli taraftarlar Alexander Sörloth bildirimini iple çekiyor. Norveçli oyuncunun transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün basında birçok kaynakta Sörloth için Leipzig'le prensipte el sıkışıldığı haberleri çıktı. Başkan Ali Koç, Sörloth'la ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Koç, "Resmi olduğu an paylaştığımızı biliyorsunuz" dedi, transferi yalanlamadı.

ÖN REZERVASYON

İstanbul'da lüks bir otelde Sörloth için ön rezervasyon talep edildiği aktarıldı. Otelden, tüm konaklama mekanlarının şu anda tekne ve çeşitli fuarlardan dolayı doluluk yaşandığı, geleceği tarih kesinleşmesi halinde yardımcı olabileceği cevabı verildi.

Heyecanla beklenen golcüde sıcak gelişme! Sörloth için İstanbul'daki lüks otelde rezervasyon

EYLÜL BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bir transfer açıklaması beklenmiyor. Elden çıkarılması gereken oyuncular var. Türkiye'de transfer penceresi diğer liglere göre daha geç kapanıyor. Bu dönemde fırsat transferleri de kovalanacak. Sörloth'un eylül ayına sarkma ihtimali oldukça kuvvetli.

Sörloth'ta bomba gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
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