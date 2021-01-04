Heung-Min Son Spurs Formasıyla 100 Gole Ulaştı
04.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:17
2015'de Bayer Leverkusen'den 2015 yılında transfer edilen Heung-Min Son, Tottenham kadrosunun en önemli oyuncularından biri haline geldi. Koreli yıldız Spurs formasıyla 100. golü 2020-21 sezonunda attı. Son'un harika performansına birlikte göz atalım.
2015'de Bayer Leverkusen'den 2015 yılında transfer edilen Heung-Min Son, Tottenham kadrosunun en önemli oyuncularından biri haline geldi. Koreli yıldız Spurs formasıyla 100. golü 2020-21 sezonunda attı. Son'un harika performansına birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout