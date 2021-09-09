Hesabına yatırdığı 240 bin doların buhar olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı

Kripto para borsası Binance Türkiye'deki hesabına yatırdığı 240 bin doların dakikalar içinde buhar olduğunu öne süren Beşir Baran isimli vatandaş, şirkete yönelik ihtiyati haciz kararı aldı. İcra müdürlüğü görevlileri şirketin merkezinde haciz işlemi yaparken, Binance Türkiye'den yapılan açıklamada "Müşterinin ifade ettikleri iddiadan ibaret" denildi.

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyüğü olan Binance'nin Türkiye birimi ilginç bir iddia ile gündemde. 'Kripto Hesap Buharlaştı' başlığı ile gündeme gelen olayda, dış ticaretle uğraşan Beşir Baran, Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin doların 4 dakika içinde buharlaştığını iddia etti. Hesaba giriş yapma ve işlem yapmak için iki ayrı telefonuna gelmesi gereken doğrulama kodlarının kendisine gönderilmediğini öne süren Baran, şirket hakkında yaptığı savcılık başvurusunun yanı sıra önceki gün yeni dava açtı.

40 BANKAYA HACİZ YAZISI

Beşir Baran, avukatları aracılığı ile Mersin Tüketici Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda "Şirket hesabındaki paramın güvenliği sağlanamadı. Zarara uğratıldım" diyerek ihtiyati haciz talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, yüzde 15 teminat yatırılması şartı ile kararı verdi. Baran, mahkemenin belirlediği 36 bin doları teminat olarak hesaba yatırdı. Tüketici mahkemesinin verdiği karar dün işleme konuldu. Mersin 4. İcra Müdürlüğü, şirket merkezinde haciz işlemi için İstanbul'a yazı yazdı. Müdürlük, talimat yazısı yanı sıra Binance Türkiye'nin bağlı olduğu BN Teknoloji AŞ için 40 bankaya haciz müzekkeresi yazdı. Yazılarda, şirketin banka hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bankalara yazılan yazıların yanı sıra, şirkete ait gayrimenkul ve araç sorgusu da yapıldı. Şirket adına her hangi bir taşıt veya taşınmaz kaydı bulunamadı. Yanıt veren 14 bankadan ise "Bizde parası yok" yanıtı geldi. Talimat yazısı sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü ekipleri dün, fiili haciz işlemi için şirketin Şişli'deki adresine gitti. Binadaki bazı eşyalara yönelik haciz işlemi yapıldı. Yapılan haciz işlemi sonrası memurlar tutanak tuttu.

"TRANSFERİ KENDİSİ YAPTI"

Konuya ilişkin Binance Türkiye'den de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Şirketimizce yapılan araştırmada; adı geçen müşterinin 'buharlaştığını iddia ettiği tutarın' kendi rızasıyla transfer edilmiş olduğunu, bu kişinin şirketimizde bu işlem nedeniyle herhangi hak ve alacağının bulunmadığını; transfer işleminin tamamen kendi bilgisi ve rızasıyla yapıldığı, işlem yapılırken, işlemin gerçekleşmesi için gerekli olan ve sadece müşterinin bildiği bilgilerin kullanıldığı, yine bu işlemlerin müşterinin hakimiyet alanında bulunan araçlar ile yapıldığı ve bütün güvenlik prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşılmış ve bu konuda müşteriye ve ilgili makamlara gerekli bilgiler iletilmiştir" denildi.

"TEDBİR KARARININ KALDIRILACAĞINA İNANMAKTAYIZ"

İhtiyati haciz kararından dün haberdar olunduğu bilgisine yer verilen açıklamada şöyle denildi: "Mahkemenin Şirketimizden bilgi talep etmesiyle birlikte bu haksız tedbir kararının kaldırılacağına inanmaktayız. Ayrıca, bu karar geçici bir tedbir niteliğinde olup henüz mahkeme bizden konuya ilişkin bilgi ve belge de istememiştir. İlerleyen günlerde karara karşı gerekli itiraz süreçlerinin işletileceğini ve yasal haklarımızın kullanılacağını ifade etmek isteriz."

"HESAPLARIN BOŞ OLDUĞU İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

"Şirketimiz, yüzlerce çalışanının sağlığına verdiği önemle pandemide uzaktan çalışılması kararı almıştır" denilen açıklamada "Ancak, hukuki sürecin haber alınması akabinde şirket avukatımız adresimize intikal etmiş ve sürece iştirak etmiştir. Bu nedenle 'Şirketi temsil eden kimsenin bulunmadığı' iddiası da gerçek dışıdır. Şirketin banka hesaplarının boş olduğu iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Zira, ülkemizde çalıştığımız bütün bankalardaki hesaplarımız aktif durumda olup iddiaya konu tutarı fazlasıyla karşılayacak bakiye mevcuttur" bilgisine yer verildi.

"TAMAMEN HAYALİ BİR FİRMA"

Kripto borsası şirketine yönelik haciz işleminin Türkiye'de bir ilk olduğuna işaret eden Av. Abdullah Acar, "Binance, globalde bilinen güçlü bir marka. Ancak, Türkiye'deki şirketine haciz için gittiğimizde resmen şok geçirdik. Şirketin bir ofisi bile yok. 40 kadar firmanın 'ortak alan' olarak ofisi kullandığı bir yerde olduğu ifade edildi. Bir masa bir kasa dahi göremedik. 4-5 saat süren haciz işleminde şirketin tek bir yetkilisini dahi göremedik. Ortak alandaki eşyaları için haciz tutanağı hazırlandı. Şirketin, depo olarak kullandığı 8-10 metrekarelik bir odada 6 bilgisayar bulduk ve onları yedi emin deposuna kaldırdık. Nerede olduğu belli olmayan tamamen hayali bir firma. Doğrusu karşımızda şeffaf bir firma bulamadık. Bir muhatap bulamadık" diye konuştu.