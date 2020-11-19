HES kodu kazanç kapısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HES kodu kazanç kapısı oldu

19.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:37
HES kodu kazanç kapısı oldu

Çeşitli yollardan ücretsiz olarak ve çok kısa sürede temin edilebilen HES kodu ve seyahat izin belgesi alma işlemleri bazı işletmeler için para kazanma kapısı oldu.

Kent merkezindeki bir otobüs ve tren bileti satış noktasında cama yapıştırılan yazılarda, internet üzerinden HES kodu işlemlerini yapmak isteyenler için duyurular yer alıyor. Yazılardan ilkinde "Estram kartına HES kodu yükleme işlemi yapılır", ikincisinde, "HES kodu alınır" ve sonuncusunda ise "65 yaş üstü için seyahat izin belgesi alınır" yer alıyor. Daha çok yaşlılar ve interneti pek kullanamayan vatandaşlar bu ilanlar sayesinden 5 lira gibi bir ücret ödeyerek HES kodlarını alabiliyor.

Ücretsiz olarak kolayca edinilebilir

HES kodu e-Devlet üzerinden, HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla ve cep telefonlarından SMS atma yoluyla ücretsiz olarak edinilebilir. Seyahat izin belgesi için yalnızca e-Devlet sistemi kullanılabilirken, Eskart ile HES kodunun eşleştirilmesi işlemi www.eskisehir.bel.tr veya www.estram.com.tr adreslerinden kolayca ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eyüpsultan'da HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Eyüpsultan'da HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
Son dakika gündem: Salihli'de HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak
HES kodu olmayan esnafın alana girişlerine izin verilmedi
HES kodu olmayan esnafın alana girişlerine izin verilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Fatih Artman
Spor Mert Günok Erol Bulut Ozan Tufan Caner Erkin Lance Stroll
Tüm Haberler Kaza Bursa Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HES kodu kazanç kapısı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:37:42. #1.15#
title