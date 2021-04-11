Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
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Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf BozdoğanSTAT: Kadir Has StadyumuHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski (Dk: 72 Sabovic), Henrique (Dk.87 Mario Paz), Lennon (Dk 87 Ramazan Civelek), Luckassen (Dk 72 Nurettin), Muğdat (Dk.

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HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

STAT: Kadir Has StadyumuHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Aziz Behich, Kvrzic, Attamah, Avramovski (Dk: 72 Sabovic), Henrique (Dk.87 Mario Paz), Lennon (Dk 87 Ramazan Civelek), Luckassen (Dk 72 Nurettin),  Muğdat (Dk.31 Melih Okutan)FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Bünyamin, Naldo, Doğukan, Sıdney Sam (Dk: 44 Serdar Gürler), Nuri, Amilton (Dk.90 Ali Eren), PodolskiGOL:  Dk: 45 Naldo (Fraport-TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Aziz Behich, Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor) - Kudryashov, Nuri Şahin, Bünyamin, Ali Eren (Fraport-TAV Antalyaspor)Süper Lig 34'üncü hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.3'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Muğdat'ın pasında topu önünde bulan Luckkassen'in dokunuşunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.5'inci dakika Kayserispor atak yönüne göre sağ kanattan kullandığı faul atışında seken topta yaşanan karambolde Luckkassen son vuruşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.15'inci dakikada Kayserispor'un atağında Kvrzic yerden yaptığı Antalyaspor defansını geçen sert ortaya altı pas içindeki Luckkassen dokunamadı.45'inci dakika Antalyaspor sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direğe gelen topa iyi yükselen Naldo'nun kafa şutu filelerle buluştu: 0-1.62'nci dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kvrzic'in ara pasında topla buluşan Henrique'nin şutunu kaleci Boffen kurtardı.88'inci dakika gelişen Antalyaspor ani atağında Serdar Gürler pasında ceza alanı çizgisinde topla Doğukan kaleci Doğan'a çalım atmak istedi. Doğan ayakla müdahalesi ile top uzaklaştı.Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fraport-TAV Antalyaspor, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. 

- Kayseri
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1
Hes Kablo Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:27:42. #1.15#
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