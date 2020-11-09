Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı

09.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:21

Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Son dakika haberine göre tecrübeli teknik adam, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yeniden takım çalıştırmak için Hes Kablo Kayserispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

Kayseri Haber'de yer alan habere göre Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör için Başkan Berna Gözbaşı, çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir aksilik olmazsa sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Hatay maçının ardından takımın başına geçecek.

BERNA GÖZBAŞI BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekip için son aday Sumudica olurken, Aykut Kocaman ismi yeniden ön plana çıktı. Pandemi sürecinde takım çalıştırmak istemeyen Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Başkan Berna Gözbaşı büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, pürüzlerin giderilmesinin ardından Kayseri'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik Direktör transferine ilişkin isim vermeden konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, şunları söylemişti:

"Yeni hocamız Hatayspor maçı öncesinde yetişebilir. Ama Hatayspor maçı sonrasında kesinlikle teknik direktör sorununu çözeceğiz. Bir sürpriz yetişirse Hatay maçına çıkar."

Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ali Babacan Ersin Tatar Murat Kurum Kamala Harris
Magazin Madonna Cem Yılmaz Demet Evgar Pınar Deniz
Spor Babel Tisserand Okan Buruk Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:20:41. #1.14#
title