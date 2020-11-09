Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı

Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Son dakika haberine göre tecrübeli teknik adam, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından yeniden takım çalıştırmak için Hes Kablo Kayserispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamları arasında yer alan Aykut Kocaman yeniden Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında. Fenerbahçe'nin efsane ismi Aykut Kocaman yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

Kayseri Haber'de yer alan habere göre Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör için Başkan Berna Gözbaşı, çalışmasını büyük bir titizlikle yürütüyor. Bir aksilik olmazsa sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör Hatay maçının ardından takımın başına geçecek.

BERNA GÖZBAŞI BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı ekip için son aday Sumudica olurken, Aykut Kocaman ismi yeniden ön plana çıktı. Pandemi sürecinde takım çalıştırmak istemeyen Aykut Kocaman ile bire bir konuşan Başkan Berna Gözbaşı büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, pürüzlerin giderilmesinin ardından Kayseri'ye gelecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Teknik Direktör transferine ilişkin isim vermeden konuşan Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, şunları söylemişti:

"Yeni hocamız Hatayspor maçı öncesinde yetişebilir. Ama Hatayspor maçı sonrasında kesinlikle teknik direktör sorununu çözeceğiz. Bir sürpriz yetişirse Hatay maçına çıkar."