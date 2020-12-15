Hertha Berlin - Mainz Bundesliga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanla beklenen maçları bugün oynanıyor. Peki Hertha Berlin - Mainz maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Bundesliga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Hertha Berlin - Mainz maçıdır. Peki Hertha Berlin - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

HERTHA BERLİN - MAİNZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hertha Berlin - Mainz maçı 15 Aralık Salı günü (bugün) akşam saat 22:30 'da başlayacaktır.

HERTHA BERLİN - MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Mainz maçını Bilyoner TV kanalından izleyebilirsiniz.

HERTHA BERLİN - MAİNZ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Berlin Olimpiyat Stadyumu, Berlin'de oynanacak.