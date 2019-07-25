Hertha Berlin Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB hazırlık maçı yayınlayan kanallar

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Hertha Berlin ile karşılaşacak. 4. hazırlık maçını yapacak Fenerbahçe'nin Hertha Berlin maçını izlemek isteyen taraftarlar canlı yayın kanalını araştırıyor. Maç D-Smart'ın Smart Spor kanalından yayınlanacak.

HERTHA BERLİN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 25 Temmuz Perşembe günü Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. TSİ 19.30'da başlayacak maç, D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak. Maçı yayınlayacak tüm ulusal kanallar şunlar;

Avusturya DAZN

Bosna Hersek Arena Sport 2

Kosta Rika TUDN

Hırvatistan Arena Sport 2

El Salvador TUDN

Finlandiya Elisa

Almanya DAZN

Guetemala TUDN

Honduras TUDN

Makedonya Arena Sport 2 Serbia

Meksika TUDN

Karadağ Arena Sport 2, Arena Sport 2 Serbia

Hollanda Fox Sports Go, Fox Sports 4

Nikaragua TUDN

Panama TUDN

Sırbistan Arena Sport 2, Arena Sport 2 Serbia

İsviçre DAZN

Türkiye Spor Smart HD

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

Fenerbahçe, sezona hazırlığa Düzce Topuk Yaylası'nda başladı. Burada Boluspor ile bir hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra ise Bursaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler, aynı skorla yine galip geldiler. Wolfsburg ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da başlayacak Audi Cup turnuvasında Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile mücadele edecek. Sarı lacivertliler, turnuvada ilk maçı Bayern Münih ile 30 Temmuz Salı günü yapacak. Maç TSİ 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve Audi Cup Turnuvası maçlarının hepsi D-Smart tarafından canlı yayınlanacak.