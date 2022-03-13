Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı - Haberler

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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

Bundesliga'nın Hertha Berlin ekibi, teknik direktör Tayfun Korkut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bundesliga'nın Hertha Berlin ekibi, teknik direktör Tayfun Korkut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Alman kulübü yaptığı açıklamada, son haftalardaki kötü sonuçların ardından Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aracic ile işbirliğin sona erdirildiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Korkut'un yerine kimin göreve getirileceği konusunun henüz netleşmediği de bildirildi.

2021'in Kasım ayında takımın başına getirilen Tayfun Korkut'un takımı Hertha Berlin, 9 maçta 2 puan toplarken, ligde de 23 puanla 17. sırada yer alıyor.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

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