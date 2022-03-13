Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

Bundesliga'nın Hertha Berlin ekibi, teknik direktör Tayfun Korkut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Alman kulübü yaptığı açıklamada, son haftalardaki kötü sonuçların ardından Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aracic ile işbirliğin sona erdirildiğini ifade etti.

2021'in Kasım ayında takımın başına getirilen Tayfun Korkut'un takımı Hertha Berlin, 9 maçta 2 puan toplarken, ligde de 23 puanla 17. sırada yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor