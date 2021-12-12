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Herkesin atladığı maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur Beşiktaş

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 4-2 yenerek galibiyet hasretine son verdiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın'a sezon sonuna kadar maaş ödeyeceğini varsayan Dilmen, "Gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım olur Beşiktaş, 3 tane teknik direktöre maaş ödeyen. Üstelik 3 puan da geride değil. Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından ilk maçından 3 puan çıkardığı mücadeleyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Pjanic, bugün merkezde 30 kere topla buluştuysa 28 kere adrese atmıştır topu ama geri dönüşlerde sıkıntı yaşadı. Atiba ve Can da iyi gününde değildi. Haftaya Serdar Saatçı oynar mı Kadıköy deplasmanında? 18 puanlık farkta oynar ama onun dışında oynamaz Fenerbahçe'ye karşı. Haftaya Welinton oynar ama ondan sonra Serdar'ın gelişimi için Serdar oynayabilir.

Gelecek antrenörün kararları da önemli ama Fenerbahçe'ye karşı orta sahada Can Bozdoğan oynamaz. Antrenörün de çarşambaya kadar açıklanacağı söyleniyor. Beşiktaş, ilk yarının kalan maçlarını da kazansa benim için şampiyonluk şansı yok.

Sergen Yalçın için tazminat yok dediler ama sezon sonuna kadar maaşını alacaktır. Hakkıdır da. Fenerbahçe'de de Pereira için diyorlar ya tazminatı yok diye gönderirsen maaşını öderler yine.

Beşiktaş'ın getireceği teknik direktör camianın içinden gelen birisi olmalı. Rıza Çalımbay olabilir, Şenol Güneş olabilir, Okan Buruk olabilir, Samet Aybaba olabilir ama bu kararı vermek bize düşmez. Ama taraftar bizden biri olsun diye ister. Sergen Yalçın yükü gitmemiş daha taraftarların üzerinden.

Gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım olur Beşiktaş, 3 tane teknik direktöre maaş ödeyen. Üstelik 3 puan da geride değil. Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi."

Ali Gülhan
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