Herkes şaştı kaldı! Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes şaştı kaldı! Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nı bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir daha geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım." ifadelerini kullandı.

Premier Lig devi Chelsea'nin yıldız futbolcusu Hakim Ziyech herkesi şaşırtan sürpriz bir karara imza attı.

"BU BENİM SON KARARIM"

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Milli takıma bir daha geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım. Benim için her şey çok net. Artık kulübüme odaklanacağım. Taraftarları anlıyorum, onlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Herkes şaştı kaldı! Dünyaca ünlü futbolcu ani bir kararla milli takımı bıraktıHakim Ziyech

MİLLİ FORMAYLA 17 GOL KAYDETTİ

Fas Milli Takımı'nda 40 maça çıkan Ziyech, 17 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech, Chelsea, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title