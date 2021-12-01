Herkes şaşkın! Umut Meraş'a Avrupa devi talip oldu, sosyal medya yıkıldı

İtalyan devi Napoli, Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş'a talip oldu. Futbolcunun menajeri Kemal Can Tekin, Napoli'nin Umut Meraş ile ilgilendiğini resmen açıkladı.

"AVRUPA TAKIMLARINDA OYNAMAYA HAZIR"

Tekin, yaptığı açıklamada, "Umut Ocak ayında Napoli'de mi?", "Napoli'nin ilgisi var ve bunu bana ilettiler. Her şey kulüpler arasındaki temaslara ve Napoli'den resmi bir teklifin gelip gelmeyeceğine bağlı." açıklamasını yaptı. Umut Meraş'ın menajeri ayrıca, "Umut'un istatistikleri en iyi Avrupa takımlarında oynamaya hazır olduğunu gösteriyor. Her oyunda solda 25/30 km'lik bir hızlanma ile aralıksız 12 km yol kat edebiliyor. Daha önce de belirtildiği gibi, ilk hedefi Beşiktaş ile başarılı bir sezon geçirmek, ancak resmi olarak bir şey gerçekleşirse, bunun hakkında konuşuruz." ifadelerini kullandı.

MENAJERİN AÇIKLAMALARINA FUTBOLSEVERLER İNANMADI

Bu açıklamalar sonrası milli futbolcunun menajeriyle aynı fikirde olmayan futbolseverler sosyal medyada görüş belirtti. Bazı futbolseverler menajerin açıklamasının reklam çalışması olduğunu savunurken bazıları da Beşiktaş'ta formayı zorlukla alan milli futbolcunun Napoli'ye gitmesinin imkansız olduğunu vurguladı. Umut Meraş'ın adı menajerinin açıklaması ve yapılan paylaşımlar sonrası gündeme oturdu.

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