Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi, İskoçya'ya attığı golle takımına beraberliği getirdi Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eran Zahavi, İsrail'in 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçında 73. dakikada ceza sahası içinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberlik golünü getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eran Zahavi, gollerine devam ediyor. Deneyimli golcü, İsrail'in UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçında 73. dakikada ceza sahası içinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberlik golünü getiren isim oldu.

"MUHTEŞEM GOL VURUŞU"

İsrail basını, Eran Zahavi'ye övgüler yağdırırken, "Muhteşem bir gol vuruşu ve harika gol. Zahavi kalitesini göstererek takımını oyunda tutmayı başardı" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR OYUNCU"

İsrail Teknik Direktörü Ruttensteiner maç sonu yaptığı açıklamada Zahavi'ye övgüler yağdırdı ve "Zahavi muhteşem bir gol attı. Gerçekten harika bir oyuncu. Zahavi ve onun gibi çok kaliteli futbolculara sahip olduğumuz için mutluyum. Bugün İskoçya karşısında özellikle ikinci yarıda topa daha hakimdik" dedi.

EŞİNİN ONAYINA KALDI

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Eran Zahavi, Guangzhou ile olan kontratını feshetti. İsrail basını, Zahavi'nin Fenerbahçe'ye transferinin %90 gerçekleştiğini ve artık tamamen eşi Shai'nin Türkiye'de yaşama konusundaki onayına kaldığını yazdı. Ancak bu pürüzün de kısa içerisinde giderileceği kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet