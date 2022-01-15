Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum - Haberler Spor
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Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum

Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında ilk yarıda ortaya koyduğu futbola çok kızdı. Dilmen, "Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Ben çok şey kaybettim. Uykum geldi. Izdırap gibiydi" dedi.

Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk yarısını seyreden futbolseverlerin hislerine Rıdvan Dilmen tercüman oldu. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıyı şutsuz bitirdi. Antalyaspor topu rakibe bıraktı, Fenerbahçe hiçbir aksiyon üretemedi.

Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum

"UYKUM GELDİ"

Karşılaşmanın ilk yarısını Rıdvan Dilmen, daha önce hiç duyulmamış sözler sarf etti. Dilmen, "Fenerbahçe'nin topla oynama oranı %67 değil %97 olsa ne olur. O ona, o ona böyle maç bitmez. Fenerbahçeli futbolcular, oynadıkları formanın ne kadar değerli olduğunu anlamış değiller. Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Ben çok şey kaybettim Bana ızdırap gibiydi. Uykum da geldi" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
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Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum

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