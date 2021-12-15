Herkes açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi

Türkiye, şu sıralar sona gelinen asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili yorumları, milyonlarca kişiyi heyecanlandırırken, asgari ücretle ilgili AK Parti'nin iki numarası olan Numan Kurtulmuş'tan da dikkat çeken yorumlar geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında asgari ücretin 4 bin TL olup olmayacağı şeklindeki soruyu yanıtladı.

"TAM OLARAK SÖYLEMEK MÜMKÜN OLMAZ"

Rakamın tam olarak söylenmesinin mümkün olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak. Benim de gönlüm geçen senekinin üstü ama reel rakamları konuşmak lazım. İşçi kesiminin de taleplerini karşılayacak bir asgari ücret ortaya çıkacaktır.

"EK BÜTÇEYE İHTİYAÇ DUYACAĞINI SANMAM"

AK Partili Kurtulmuş, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili ise, "Zannetmiyorum. Hükümet sadece asgari ücretle ilgili değil memur ve emeklilerle ilgili baskıyı ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapacaktır. Bunlar vergi olarak dönmeyecek. Maalesef son dönemde ortaya çıkan döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle birtakım mallar olağanüstü pahalandı. Vatandaşın alım gücünün belli seviyede tutulması için gayret sarf ediliyor. Geçen seneki dönemle kıyaslandığında daha önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

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