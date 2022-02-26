Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Mustafa Ünal Uysal - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Uygar Kurt, Burak DurmuşÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 7, Fagbenle 12, Boner 14, Baric, Şevval Akalan 10, Melis Talay 8, Yeliz Doğan 4, Fatmanur Karakaş 1, Hayes 5, Esra Ural Topuz 17Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Uygar Kurt, Burak Durmuş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 7, Fagbenle 12, Boner 14, Baric, Şevval Akalan 10, Melis Talay 8, Yeliz Doğan 4, Fatmanur Karakaş 1, Hayes 5, Esra Ural Topuz 17
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Naile Çırak 12, Sera Özelçi 10, İlsu Darıcıoğlu, Nared 17, Candide Öztürk, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 4
1. Periyot: 22-7
Devre: 43-19
3. Periyot: 61-37
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 83-48 yendi.