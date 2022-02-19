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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Özlem Yalman, Eyyüp Ayhan, Doğu Berk İnnalNesibe Aydın: Thomas 10, Snytsina 3, Meltem Yıldızhan 11, Coates 21, Harika Gözde Eldaş 4, Gülşah Duman Bıçakçı 13, Merve Uygül 2, Nacickaite 10, Hülya Çoklar AsarcıklıBOTAŞ: Ayşe Cora 15, Sehernaz Çidal, Davis 4, Dubljevic...

AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Eyyüp Ayhan, Doğu Berk İnnal

Nesibe Aydın : Thomas 10, Snytsina 3, Meltem Yıldızhan 11, Coates 21, Harika Gözde Eldaş 4, Gülşah Duman Bıçakçı 13, Merve Uygül 2, Nacickaite 10, Hülya Çoklar Asarcıklı

BOTAŞ: Ayşe Cora 15, Sehernaz Çidal, Davis 4, Dubljevic 21, Tilbe Şenyürek 9, Jurjane 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işıl Alben 2

1. Periyot: 18-16

Devre: 47-30

3. Periyot: 60-46

BOTAŞ:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında BOTAŞ'ı 74-62 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Basketbol Süper Ligi, Ayşe Cora, Tobb Etü, Aydın, Spor, Haberler

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