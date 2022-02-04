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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara DSİHakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Seda EsenBOTAŞ: Işıl Alben 3, Ayşe Cora 23, Sehernaz Çidal 11, Dubljevic 19, Jurjane 20, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 2, Burcu Büyükayan, Davis 11Hatayspor: Wiley 24, Büşra Akbaş 17, Jones 12, Elif Emirtekin 3, Bahar Çağlar Ökten...

ANKARA (AA) - Salon: Ankara DSİ

Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Seda Esen

BOTAŞ: Işıl Alben 3, Ayşe Cora 23, Sehernaz Çidal 11, Dubljevic 19, Jurjane 20, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 2, Burcu Büyükayan, Davis 11

Hatayspor: Wiley 24, Büşra Akbaş 17, Jones 12, Elif Emirtekin 3, Bahar Çağlar Ökten 10, Büşra Akgün 5, Louka, Melis Dilara Lafatan

1. Periyot: 20-14

Devre: 43-26

3. Periyot: 67-50

Beş faulle oyundan çıkan: 38.37 Ayşe Cora (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında BOTAŞ, Hatayspor'u 91-71 yendi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ali Şakacı, Ayşe Cora, Ankara, Spor, Haber

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