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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Sait ZarifoğluHakemler: Polat Parlak, Mustafa Candemir Tabak, Dorukhan KalyoncuOGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 10, Cowan 20, Lucet 3, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 5, Özge Yavaş 7, Mc Call...

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Polat Parlak, Mustafa Candemir Tabak, Dorukhan Kalyoncu

OGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 10, Cowan 20, Lucet 3, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2

Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 5, Özge Yavaş 7, Mc Call 19, Johnson 7, Melek Uzunoğlu, Şelale Kepenç, CEyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz, Elif Bayram, Draşkiçeviç, Simmons 9, İlayda Güner 10

1. Periyot: 20-9

Devre: 45-22

3. Periyot: 62-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 77-57 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Basketbol Süper Ligi, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Sigorta, Spor, Haber

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