Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Salon: Sait ZarifoğluHakemler: Polat Parlak, Mustafa Candemir Tabak, Dorukhan KalyoncuOGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 10, Cowan 20, Lucet 3, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone 5, Özge Yavaş 7, Mc Call...
Salon: Sait Zarifoğlu
Hakemler: Polat Parlak, Mustafa Candemir Tabak, Dorukhan Kalyoncu
OGM Ormanspor: Robinson 14, Gökşen Fitik 8, Sevgi Uzun 10, Cowan 20, Lucet 3, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 2
Beşiktaş HDI Sigorta : Jakobsone 5, Özge Yavaş 7, Mc Call 19, Johnson 7, Melek Uzunoğlu, Şelale Kepenç, CEyda Necmiye Bekar, İrem Naz Topuz, Elif Bayram, Draşkiçeviç, Simmons 9, İlayda Güner 10
1. Periyot: 20-9
Devre: 45-22
3. Periyot: 62-41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 77-57 yendi.