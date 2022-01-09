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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa KemalHakemler: Zafer Yılmaz, Alper Elçikoca, Haldun ÇobanAntalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 25, Sera Özelçi 5, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 11, Beril Albayrak 6, Candide Öztürk 3, Naile Çırak 2, Öykü Taşkın 2Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez...

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Elçikoca, Haldun Çoban

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 25, Sera Özelçi 5, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 11, Beril Albayrak 6, Candide Öztürk 3, Naile Çırak 2, Öykü Taşkın 2

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 6, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 11, Nur Nihan Dabakoğlu 7, Melike Yalçınkaya 11, Modiri 10

1. Periyot: 21-13

Devre: 29-35

3. Periyot: 46-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 63-58 mağlup etti.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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