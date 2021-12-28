Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Salon: TOBB ETÜHakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Anıl VeziroğluNesibe Aydın: Meltem Yıldızhan 6, Nacickaite 9, Harika Gözde Eldaş 6, Thomas 15, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Uygül 11, Gülşah Duman Bıçakçı, Gizem Kaymaz 2, Çisil BilginFenerbahçe Safiport: Iagupova 10, Sabally 13,...
AYDIN (AA) - Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Anıl Veziroğlu
Nesibe Aydın : Meltem Yıldızhan 6, Nacickaite 9, Harika Gözde Eldaş 6, Thomas 15, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Uygül 11, Gülşah Duman Bıçakçı, Gizem Kaymaz 2, Çisil Bilgin
Fenerbahçe Safiport: Iagupova 10, Sabally 13, Bazoukou 14, Manolya Kurtulmuş 5, Olcay Çakır Turgut 8, Şerife Alperi Onar 8, Tuğçe Canıtez 12, McBride 12, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz 2, Stokes 6
1. Periyot: 11-19
Devre: 25-41
3. Periyot: 36-65
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-55 yendi.