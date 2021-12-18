Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Salon: DSİHakemler: Hüseyin Çelik, Nihat Çetin, Alper ElçikocaBOTAŞ: Tilbe Şenyürek 17, Sehernaz Çidal 10, Dubljevic 20, Ayşe Cora 14, Prezeli 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Davis 4, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 9, Işılay Eğin 5Elazığ İl Özel İdare: Morgan 9, Pulliam 12, Nisa Yalçın 2,...
Salon: DSİ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Nihat Çetin, Alper Elçikoca
BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 17, Sehernaz Çidal 10, Dubljevic 20, Ayşe Cora 14, Prezeli 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Davis 4, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 9, Işılay Eğin 5
Elazığ İl Özel İdare: Morgan 9, Pulliam 12, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez, Melika Yalçınkaya 16, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2
1. periyot: 26-6
Devre: 50-22
3. periyot: 67-40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, Elazığ İl Özel İdare'yi 90-51 mağlup etti.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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