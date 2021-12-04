Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak DurmuşGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda ŞahinNesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina...
AYDIN (AA) - Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin
Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı
1. Periyot: 14-11
Devre: 33-25
3. Periyot: 49-41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 67-49 yendi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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