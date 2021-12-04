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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak DurmuşGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda ŞahinNesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina...

AYDIN (AA) - Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin

Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 14-11

Devre: 33-25

3. Periyot: 49-41

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 67-49 yendi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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