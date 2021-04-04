Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Salon: Fenerbahçe Metro EnerjiHakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcelFenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 21, Zandalasini 7, Sabally 13, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 10, Olcay Çakır Turgut 12, Stokes 6Çankaya Üniversitesi: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Talbert...

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Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel

Fenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 21, Zandalasini 7, Sabally 13, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 11, Vaughn 10, Olcay Çakır Turgut 12, Stokes 6

Çankaya Üniversitesi: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu, Bahar Öztürk 3

1. Periyot: 27-12

Devre: 44-25

3. Periyot: 62-41

İSTANBUL (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 83-61 yendi.

İlk maçı da 86-61 kazanan sarı-lacivertli ekip, seride 2-0 öne geçti.

Play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 7 Nisan Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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