Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79
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Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79

Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN - Haberler | Spor
Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Tekin Özübir, Nazlı Çisil GüngörMERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Manolya Kurtulmuş 14, Melis Talay 3, Gökşen Fitik 13, İlayda Güner 2, Kristine Anigwe 15, Şevval Akalan 6, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Berfin Demir,...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Tekin Özübir, Nazlı Çisil Güngör

MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ: Manolya Kurtulmuş 14, Melis Talay 3, Gökşen Fitik 13, İlayda Güner 2, Kristine Anigwe 15, Şevval Akalan 6, Yeliz Doğan, Elanur Menteş, Berfin Demir, Fatmanur KarakaşNESİBE AYDIN GSK: Kastiaryna Syntsina 22, Büşra Akgün 12, Marie Peddy 4, Melike Oral 8, Cecilia Hebard 16, Merve Aygül 3, Hülya Çoklar 6, Zsofia Simon 8, Zeynep Koral, Kumsal Aslan, Gözde Eldaş1'İNCİ PERİYOT: 14-20İLK YARI: 32-403'ÜNCÜ PERİYOT: 49-65

Mersin Yenişehir Belediyesi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, Ankara ekibi Nesibe Aydın GSK'yi konuk etti. ÇBK'nın Manolya Kurtulmuş, Melis Talay, Gökşen Fitik, İlayda Güner ve Kristine Anigwe 5'lisi ile başladığı maçın ilk 5 dakikası 5-9 ile geçilirken, birinci çeyreği 14-20 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına 32-40'lık skorla gitti. Kristine, Manolya ve Gökşen'in sayılarına rağmen rakibinin 16 sayı gerisinde kalan ev sahibi, 3'üncü periyodu 49-65 geride tamamladı. Savunma ve hücumda istediği oyunu sergileyemeyen turuncu-lacivertliler, karşılaşmayı 53-79 kaybetti ve seride 2-0 geriye düşerek yarı final şansını yitirdi.

Öte yandan Ankara temsilcisi Nesibe Aydın, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.


- Mersin
Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79
Çukurova Basketbol Kulübü - Nesibe Aydın GSK: 53-79

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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