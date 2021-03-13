Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Servet TazegülHakemler: Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Anıl VeziroğluÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 17, Melis Talay 4, Yeliz Doğan 13, Gökşen Fitik 5, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 19, İlayda Güner 9, Berfin Demir 5, Elanur Menteş 8Samsun Canik Belediyespor:...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Serdar Ünal, Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 17, Melis Talay 4, Yeliz Doğan 13, Gökşen Fitik 5, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 19, İlayda Güner 9, Berfin Demir 5, Elanur Menteş 8
Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy 5, Dilan Çalış 13, Sıla Şimşek 4, Kayra Güler Sağlam 16, Zeynep Sude Kara 4, Zeynep Sina Konuksever 2, Bilgesu Erduran 1, Elif Korkut 1, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Nazlı Çalışkan
1. periyot: 29-20
Devre: 54-25
3. periyot: 75-33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 91-46 yendi.
Mersin ekibinin 17 yaşındaki oyuncusu Elanur Menteş, kalbinden geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez bir karşılaşmada oynadı. Genç sporcu, 26 dakika 33 saniye forma giydiği maçta 8 sayı kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar