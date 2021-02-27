Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:26
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Yiğit GönültaşNesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 11, Peddy 15, Hebard 10, Harika Gözde Eldaş 14, Zeynep Koral, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar, Simon 4Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 22, Elif Bayram...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Yiğit Gönültaş

Nesibe Aydın: Snytsina 10, Büşra Akgün 11, Peddy 15, Hebard 10, Harika Gözde Eldaş 14, Zeynep Koral, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar, Simon 4

Beşiktaş HDI Sigorta: İrem Naz Topuz 13, Melisa Korkmaz 4, Alvarez 22, Elif Bayram 3, Ivankovic 6, Şenay Zeybek, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 10

1. Periyot: 28-11

Devre: 47-22

3. Periyot: 61-39

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Nesibe Aydın, Beşiktaş HDI Sigorta'yı 67-58 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:31:18. #1.16#
title