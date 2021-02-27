Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Adana AtatürkHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tunçtan Durmuşcan, Hande ÖztürkBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 9, Ladin Özel 5, Öykü Taşkın 16, Gülfer Tokatlı 8, İlknur Yıldızhan 15, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş...
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tunçtan Durmuşcan, Hande Öztürk
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 9, Ladin Özel 5, Öykü Taşkın 16, Gülfer Tokatlı 8, İlknur Yıldızhan 15, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 19, White 20, Gizem Yavuz 2, Udodenko 15, Warley 20, Kardelen Gezgin 10, Elif Dilabayrak 7, Aleyna Fatma Cengizhan 4
1. Periyot: 13-25
Devre: 24-55
3. Periyot: 37-77
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 97-53 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt