Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

27.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:09
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Adana AtatürkHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tunçtan Durmuşcan, Hande ÖztürkBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 9, Ladin Özel 5, Öykü Taşkın 16, Gülfer Tokatlı 8, İlknur Yıldızhan 15, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş...

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tunçtan Durmuşcan, Hande Öztürk

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Ezgi Manlacı 9, Ladin Özel 5, Öykü Taşkın 16, Gülfer Tokatlı 8, İlknur Yıldızhan 15, Sude Güler, Sinem Karacan, Ayşe Burcu Karagöl, Elif Nisa Ercan, Güneş Köksal

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 19, White 20, Gizem Yavuz 2, Udodenko 15, Warley 20, Kardelen Gezgin 10, Elif Dilabayrak 7, Aleyna Fatma Cengizhan 4

1. Periyot: 13-25

Devre: 24-55

3. Periyot: 37-77

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 97-53 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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