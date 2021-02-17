Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Emin Moğulkoç, Seyhan Topaloğlu, Samet ErdoğanOGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 22, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 14, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 7, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 6Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül...
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seyhan Topaloğlu, Samet Erdoğan
OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 22, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 14, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 7, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 6
Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 7, Johnson 13, Laksa, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Tonguç 3, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gülse Uğur 2, Miljkovic 6, Brown 17
1. Periyot: 26-14
Devre: 47-33
3. Periyot: 69-53
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 87-63 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki