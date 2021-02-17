Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

17.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Emin Moğulkoç, Seyhan Topaloğlu, Samet ErdoğanOGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 22, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 14, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 7, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 6Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül...

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seyhan Topaloğlu, Samet Erdoğan

OGM Ormanspor: Robinson 10, Williams 22, Şerife Alperi Onar 17, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 14, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 7, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 6

Bellona Kayseri Basketbol: Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 7, Johnson 13, Laksa, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Tonguç 3, Zeynep Öykü Kalbisağde, Gülse Uğur 2, Miljkovic 6, Brown 17

1. Periyot: 26-14

Devre: 47-33

3. Periyot: 69-53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 87-63 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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