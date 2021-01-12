Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kadir HasHakemler: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 6, Gülse Uğur 2, Maja Miljkovic 1, Cansu Çolakoğlu 2, Fatma Dikmen 2, Harrigan 10, Brown 20, Esra Ural Topuz 10,...
Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 5, Melis Gülcan 13, Ayşegül Günay Aladağ 6, Gülse Uğur 2, Maja Miljkovic 1, Cansu Çolakoğlu 2, Fatma Dikmen 2, Harrigan 10, Brown 20, Esra Ural Topuz 10, Harris 21
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Marie Fontaine 17, Ezgi Manlacı 12, Ladin Özel 2, Gabija Mieskonyte 4, Öykü Taşkın 5, Gülfer Tokatlı 7, Montrelle Wallece 16, İlknur Yıldızhan 8, Güneş Köksal
1. Periyot: 32-20
Devre: 57-34
3. Periyot: 78-49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasından Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 96-73 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin