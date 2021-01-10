Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

10.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç, Yiğit GönültaşÇankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 15, Gizem Yavuz 13, Bahar Öztürk 9, Talbert 13, Özge Kavurmacıoğlu, Özge KarataşBOTAŞ: Williams 10, Büşra Akbaş 9, Erdenay Topçu, Bahar Çağlar 8, Bas 17, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik...

Salon: Ankara

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç, Yiğit Gönültaş

Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 15, Gizem Yavuz 13, Bahar Öztürk 9, Talbert 13, Özge Kavurmacıoğlu, Özge Karataş

BOTAŞ: Williams 10, Büşra Akbaş 9, Erdenay Topçu, Bahar Çağlar 8, Bas 17, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik 5, Sehernaz Çidal 10

1. periyot: 17-16

Devre: 33-39

3. periyot: 59-59

Beş faulle çıkan: 39.09 Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasının son maçında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 80-75 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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