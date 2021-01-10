Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: AnkaraHakemler: Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç, Yiğit GönültaşÇankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 15, Gizem Yavuz 13, Bahar Öztürk 9, Talbert 13, Özge Kavurmacıoğlu, Özge KarataşBOTAŞ: Williams 10, Büşra Akbaş 9, Erdenay Topçu, Bahar Çağlar 8, Bas 17, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik...
Salon: Ankara
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç, Yiğit Gönültaş
Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 15, Gizem Yavuz 13, Bahar Öztürk 9, Talbert 13, Özge Kavurmacıoğlu, Özge Karataş
BOTAŞ: Williams 10, Büşra Akbaş 9, Erdenay Topçu, Bahar Çağlar 8, Bas 17, Ayşe Cora 16, Hatice Pelin Gülçelik 5, Sehernaz Çidal 10
1. periyot: 17-16
Devre: 33-39
3. periyot: 59-59
Beş faulle çıkan: 39.09 Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasının son maçında Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 80-75 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur