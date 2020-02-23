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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper ElçikocaFenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, Bentley 6,...

23.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:46
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Dağder Dağlı, Abdullah Ilık, Alper Elçikoca

Fenerbahçe : Olcay Çakır Turgut 12, Tuğçe Canıtez 6, Zandalisini 15, Stokes 12, Gonzales 5, Williams 19, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Gray 2

ÇBK Belediyespor: Gökşen Fitik 4, Sykes 16, 6, Lavender 9, Sanders 10, Melis Talay 4, Meltem Avcı, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner 2, Marginean 12

1. Periyot: 26-21

Devre: 45-30

3. Periyot: 59-47

5 faulle çıkan: 36.38 Bentley (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-63 yendi.

Kaynak: AA
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