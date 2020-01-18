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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Kocaeli AtatürkHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, Ozan Gönenİzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Williams 32, Gizem Yavuz 11, Grigalauskyte, Cado 9, Gamze Takmaz 4, Anigwe 25Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 1, Bogicevic 17, Bahar Çağlar 10, Elif Bayram 2,...

18.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, Ozan Gönen

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu, Ezgi Manlacı, Williams 32, Gizem Yavuz 11, Grigalauskyte, Cado 9, Gamze Takmaz 4, Anigwe 25

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 1, Bogicevic 17, 10, Elif Bayram 2, Anderson 26, Snytsina 16, Elif Emirtekin 13

1. Periyot: 25-23

Devre: 44-42

3. Periyot: 64-65

Beş faulle çıkanlar: 39.48 Anigwe (İzmit Belediyespor), 39.56 Bahar Çağlar (Beşiktaş TRC İnşaat)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş TRC İnşaat, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 85-81 yendi.

Kaynak: AA
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